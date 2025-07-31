У берегов Сахалина произошло пять землетрясений

Сила подземных толчков составила 5,6 и 5,3 балла

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясения магнитудой 5,6 и 5,3 произошли у берегов Сахалина. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр первого землетрясения залегал на глубине в 40 км. Оно произошло в 159 км к юго-востоку от Северо-Курильска и могло ощущаться в городе с интенсивностью в три балла.

Второе землетрясение произошло на глубине 60 км в 92 км к юго-востоку от Северо-Курильска. В городе оно могло ощущаться с интенсивностью в 4 балла.