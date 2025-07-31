Ранены четыре человека

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Украинские войска 22 раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, поступили данные о ранении четырех лиц. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"22 факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) зафиксированы <…> за прошедшие сутки. Поступили данные о ранении четырех лиц", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов были повреждены одно жилое домостроение, два объекта гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 22 единицы различных боеприпасов.