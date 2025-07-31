Как сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр первого сейсмологического события залегал на глубине 30,2 километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Три землетрясения магнитудой 5,0, 5,8 и 5,3 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 20:31 по 20:59 31 июля по всемирному координационному времени (с 23:31 по 23:59 мск). Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Первое землетрясение произошло в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского, второе - в 198 километрах, третье - в 267 километрах. Эпицентр первого сейсмологического события залегал на глубине 30,2 километров, второго - на глубине 40,6 километра, третьего - 49,5 километра.

Во всех случаях данных по ощущаемости пока не поступало.