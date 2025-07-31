Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что жизни пострадавших ничего не угрожает

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Еще двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ в Шебекине и на участке автодороги Красная Яруга - Сергиевка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино подвергся повторному обстрелу. Ранена женщина. <...> На участке автодороги Красная Яруга - Сергиевка легковой автомобиль атакован вражеским дроном. Мужчине, получившему осколочные ранения ноги, оказана необходимая помощь в Краснояружской ЦРБ", - сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что жизни пострадавших ничего не угрожает. После осмотра их врачами они отпущены домой на амбулаторное лечение.