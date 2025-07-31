Кроме того, у исполнителей теракта осталось мало патронов, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" покинули его, так как у них заклинило оружие. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов", - сказано в материалах.

Уточняется, что автоматами Калашникова были вооружены трое исполнителей теракта, четвертый нес рюкзак с патронами. Во время теракта два автомата заклинило, их они вместе с рюкзаком выбросили, выйдя в холл, когда уже покидали здание. Третий автомат они выбросили по дороге в Брянской области, когда следовали к украинской границе.

Теракт в "Крокусе" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. Террористы были вооружены тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами с более 1,3 тыс. патронами к ним, а также ножами. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан".