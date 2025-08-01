Как сообщил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук, все время до подземного толчка нарастало вулканическое дрожание, лава заполняла кратер, а после толчка - произошел выброс лавы, начали сходить раскаленные каменные лавина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Ученые на Камчатке фиксируют возросшую активность вулкана Шивелуч после сильного подземного толчка 30 июля. Также продолжает извергаться вулкан Ключевская сопка, рассказал ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

"Вулкан Ключевская сопка извергается с апреля, поэтому нельзя сказать, что землетрясение 30 июля его разбудило, но активность точно возросла. Все время до подземного толчка нарастало вулканическое дрожание, лава заполняла кратер, а после толчка - произошел выброс лавы, начали сходить раскаленные каменные лавина. Сейчас лавовый поток идет, вероятнее всего, по направлению к поселку Козыревск. Поэтому можно сказать, что сильные землетрясения активируют процессы на вулканах, сейчас, например, фиксируется возросшая активность на Шивелуче, который до этого относительно "молчал", - рассказал вулканолог.

Также после сильного толчка 20 июля ученые зафиксировали парогазовую активность на вулкане Авачинская сопка. Сейчас приближаться к исполину небезопасно.

По его словам, в настоящий момент сейсмологи фиксируют снижение сейсмической активности. "30 июля она была серьезной, 31 июля уже меньше, посмотрим, что будет сегодня и как себя будут вести вулканы", - рассказал Демянчук.

Как рассказали ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, извержение вулкана Ключевская сопка может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров движется в сторону ледника Богдановича. Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная. "В связи с движением лавового потока на ледники и снежники исполина, существует вероятность взрывного испарения воды с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Кроме этого, движение огненной массы формирует грязевые потоки из воды и пепла, которые стремительно движутся вниз по склону", - рассказали в учреждении. Работа по мониторингу активности вулканов в крае продолжается, о возможных ЧС природного характера будет сообщено незамедлительно.

О вулкане Шивелуч

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его извержения представляют опасность для низколетящих самолетов. В апреле 2023 года Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 км над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты, ощутили на себе последствия извержения, включая сильный пеплопад. Был введен режим ЧС.