На тушение пожаров привлекли 259 человек

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 48,6 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток 1 августа действуют 58 лесных пожаров на площади 48 630 га на территориях Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Момского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского районов. На тушение пожаров привлечены 259 человек. Оперативность тушения - 64%", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы 7 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 914 га на территориях Абыйского, Верхоянского, Томпонского районов.

С начала пожароопасного сезона в Республике Саха (Якутия) ликвидированы 237 лесных пожаров на площади 63 557,11 га. С начала сезона установлены 65 виновников природных пожаров, составлены 147 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. С 5 июня установлен особый противопожарный режим на территории Якутии. Режим ЧС в лесах действует на территории Верхоянского и Томпонского районов.