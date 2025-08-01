Террористы заранее спланировали, что будут добивать раненых, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" действовали хладнокровно, искали прятавшихся людей и расстреливали их, в том числе детей. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Войдя в концертный зал, они начали расстреливать посетителей концерта, среди которых были дети, <...> по пути убивали посетителей. Люди в панике прятались от них, но они продолжали их убивать. Прятавшихся искали и также расстреливали", - сказано в документах. В них отмечается, что террористы заранее спланировали, что будут добивать раненых. Роли при совершении теракта были распределены непосредственно перед его началом. Старшими были Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев. Мухаммадсобир Файзов должен был идти сзади Фаридуни и добивать ножом раненых посетителей. В случае ранения или смерти Фаридуни он должен был забрать его оружие и продолжить убивать посетителей.

Согласно материалам дела, исполнители теракта чувствовали себя уверенно. Перед самой атакой они зашли в кафе, выпили там кофе и наблюдали за обстановкой в концертном зале, ожидая наибольшего скопления посетителей.

Теракт в "Крокусе" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в группировку "Вилаят Хорасан" - структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".