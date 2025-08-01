К борьбе с огнем привлечены 168 человек и 33 единицы спецтехники

УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. Четыре пожара на площади свыше 800 га ликвидированы в Бурятии за прошедшие сутки, площадь действующих пожаров сократилась до 72 га. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"Ликвидированы четыре пожара на площади 804 га в Бичурском, Кижингинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах. На утро 1 августа действуют четыре лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах. Общая площадь составляет 72 га", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечены 168 человек, 33 единицы специализированной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

За прошедшие сутки в республике обнаружены два лесных пожара. Причина возникновения в Баргузинском районе - сухая гроза, в Северо-Байкальском - неосторожное обращение с огнем.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня.