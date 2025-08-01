В ходе проверки исполнения региональной программы переселения из аварийного жилфонда выявили незаконное заключение контракта на проектирование и строительство домов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Магаданской области во время проверки исполнения региональной программы переселения из аварийного жилфонда выявили факт незаконного заключения контракта на проектирование и строительство домов на сумму более 157 млн рублей. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что в октябре 2023 года МОГКУ "Управление капитального строительства Магаданской области" (далее - учреждение) в обход конкурентных процедур незаконно заключен государственный контракт на проектирование и строительство быстровозводимых комплектов многоквартирных домов для сел Балаганное и Тауйск на сумму свыше 157 млн рублей. <…> В отношении бывшего директора учреждения материалы проверки прокуратурой направлены в УМВД России по Магаданской области для решения вопроса о привлечении должностного лица к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, государственный заказчик при заключении контракта не проверил надежность контрагента, который получил аванс в размере более 78 млн рублей. К установленному сроку необходимые изыскательские, проектные и строительные работы контрагент не выполнил. Кроме того, им не была оформлена обязательная для строительства документация. В отношении генерального подрядчика возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Прокуратура контролирует расследование дел.