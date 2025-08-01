Он признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и мошенничестве с кредитованием, что нанесло заводу ущерб превышающий 7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Суд заочно приговорил бывшего руководителя организации-подрядчика строительства верфи для нужд завода "Звезда" Сергея Чевелева к 16 годам колонии строгого режима. Гражданин признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и мошенничестве с кредитованием, что нанесло заводу ущерб превышающий 7 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Ленинский районный суд города Владивосток вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, исполнявшей договор подряда по строительству верфи для нужд Дальневосточного завода (ДВЗ) "Звезда" Сергея Чевелева. Он признан виновным по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 2011 по 2014 годы во Владивостоке члены преступного сообщества вносили в акты о приемке и соответствующую документацию сведения, завышающие стоимость строительства, и указывали фактически невыполненные работы, обеспечивали авансирование, приемку и оплату выставляемых счетов, а также занимались выводом и легализацией похищенных денежных средств. В результате противоправных действий заводу ДВЗ "Звезда" причинен ущерб в размере более 7 млрд рублей, часть из которых в последующем легализована путем перечисления на "технические" фирмы и обналичивания.

Кроме этого, в мае 2014 года соучастники, не намереваясь исполнять условия кредитного договора, получили для подконтрольной им организации в одном из банков 500 млн рублей. После открытия кредитной линии предусмотренное договором залоговое имущество в виде объектов недвижимости и техники обвиняемые банку не передали, скрывшись за границей.

Суд заочно приговорил Чевелева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком 4 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, до фактического взыскания сохранен арест на имущество обвиняемого и аффилированных ему лиц стоимостью более 4 млрд рублей. Ранее два участника преступного сообщества осуждены к реальной мере наказания, другие находятся в международном розыске.