В населенных пунктах края некоторые из них ощущались силой до 5 баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 120 афтершоков после основного землетрясения 30 июля произошли на Камчатке за последние сутки. В населенных пунктах края некоторые из них ощущались силой до 5 баллов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов", - сообщает ведомство.

По данным сейсмологов, сейсмическая активность в крае снижается, хотя, по-прежнему остается высокой. Афтершоковый процесс после землетрясения 30 июля магнитудой 8,8, по прогнозам, продлится несколько месяцев.

Для приема граждан развернуты два пункта временного размещения населения на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. Утром 1 августа в них находились 190 человек. С людьми работают психологи МЧС России.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.