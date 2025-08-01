Журналистка Фарида Курбангалеева в мае 2024 года с соучастником, находясь за пределами России, разместила в интернете ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Представитель защиты заочно осужденной на восемь лет лишения свободы журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов) обжаловал приговор в апелляционной инстанции. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденной Ильнур Шарапов.

"Прошу отменить приговор и оправдать [Курбангалееву]", - сказал защитник.

В мае прошлого года Курбангалеева с соучастником, находясь за пределами России, разместила в интернете на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. В январе 2023 года, находясь за границей, она также разместила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО.

Второй Западный окружной военный суд 18 июля заочно признал Курбангалееву виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета группой лиц) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Она приговорена к восьми годам лишения свободы заочно.

Курбангалеева в настоящее время проживает в Праге, ведет канал на YouTube. Журналистка заочно арестована и объявлена в международный розыск.