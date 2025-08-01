По информации японского общественного телевидения, 73-летнюю пострадавшую срочно госпитализировали с многочисленными ранениями

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Медведь забрался в учреждение для людей с ограниченными возможностями в префектуре Акита. Об этом сообщило общественное телевидение страны.

По его данным, животное напало на 73-летнюю женщину, она была срочно госпитализирована с многочисленными ранениями. Никто из сотрудников учреждения не видел, как медведь пробрался внутрь, однако момент его нападения попал на камеры видеонаблюдения. Когда на место происшествия прибыла полиция и спасательные службы, зверь уже покинул территорию учреждения.

В последние месяцы в Японии участились случаи, связанные с появлением медведей в жилых районах. В июле дикий зверь забрел на территорию аэропорта в префектуре Ямагата, вынудив администрацию воздушной гавани временно закрыть взлетно-посадочную полосу. В прошлом месяце в стране также было зафиксировано несколько нападений медведей на людей.

Ежегодно в Японии фиксируется порядка 200 инцидентов, связанных с появлением медведей в жилых районах. Некоторые такие случаи приводят к человеческим жертвам и травмам. Чаще всего инциденты происходят в сельской местности и городах, расположенных в горной местности и рядом с лесополосой.