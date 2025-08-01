Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, следующее здание сейсмостойкое, в отличие от действующего

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил задачу начать переезд специалистов краевой больницы на следующей неделе.

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Поставил задачу начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое здание на следующей неделе - ЗОС получен, здание сейсмостойкое, в отличие от действующего. Минздраву поручил детально продумать маршрутизацию пациентов", - проинформировал он.

Здание краевой больницы на Камчатке - долгострой. Ее возведение власти региона обещали начать еще в 2009 году, однако к работам приступили лишь пять лет спустя. В 2018 году Камчатскому краю было выделено из федерального бюджета на реализацию проекта более 4 млрд рублей, но в итоге финансирование приостановили из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. Активная фаза работ началась только в 2021 году.