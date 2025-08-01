В КБР открыли временный проезд для жителей Тырныауза и туристов

Такое решение было принято в связи с эвакуацией, которую ранее объявили власти муниципалитета из-за схода селя

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Временный проезд для жителей города Тырныауза и отдыхающих курорта "Эльбрус" открыли в Кабардино-Балкарии (КБР) на время эвакуации, которую власти муниципалитета объявили ранее из-за схода селя. Об этом сообщили в администрации Эльбрусского района КБР.

"Уважаемые жители и гости Эльбрусского района, отдыхающие курорта, информируем об открытии автомобильного движения через объездную дорогу в сторону г. Нальчика. Движение будет осуществляться до 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС), в зависимости от погодных условий", - отметили в администрации муниципалитета.

Накануне ночью здесь полностью остановили автомобильное движение по федеральной трассе, а жителей значительной части города попросили покинуть свои жилища. Созданы пункты временного пребывания граждан как в самом Тырныаузе, так и в двух селах: Былыме и Кенделене. МЧС региона обратилось к жителям КБР и туристам воздержаться от поездок в Эльбрусский район.

31 июля около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней. Стихия нарушила функционирование газо-, водо- и энергообеспечения. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел крупный селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.