Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, фигуранты получили от 8 лет 4 месяцев до 9 лет колонии строгого режима

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными в получении взяток членов преступной группы, в которую входили чиновники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, фигуранты получили от 8 лет 4 месяцев до 9 лет колонии строгого режима.

"Фрунзенским районным судом Владивостока вынесен приговор в отношении пяти участников преступной группы, обвиняемых в разработке и участии в преступной схеме в целях систематического получения взяток от предпринимателей Приморского края. Участниками указанной преступной группы в период с апреля 2015 года по август 2016 года являлись должностные лица, в том числе занимающие руководящие должности Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, а также иные лица, которые непосредственно взаимодействовали с предпринимателями, осуществляющими экспорт подкарантинной продукции в КНР", - говорится в сообщении.

При несогласии с передачей денег должностные лица Россельхознадзора создавали препятствия предпринимателям для получения разрешительных документов на экспорт. Такая преступная схема действовала в течение 15 месяцев и принесла участникам группы взяток на общую сумму более 45 млн рублей, пока не была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимых виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок от 8 лет 4 месяцев до 9 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере до 45 млн рублей.