В Пензенской области в ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок

Как сообщили в оперативных службах, в Мокшанском районе столкнулись два автомобиля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Шесть человек стали жертвами ДТП в Пензенской области, среди них ребенок. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На 575-м км трассы М5 Урал в Мокшанском районе столкнулись два автомобиля. Погибли шесть человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным, приведенным на сайте ГУ МЧС по Пензенской области, в 05:47 мск поступила информация о столкновении автомобилей Chevrolet Epica и Datsun. В результате ДТП пострадали семь человек, шестеро из которых погибли.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и представители экстренных служб. Причины ДТП устанавливаются.