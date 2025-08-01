Как сообщили в администрации Советского района, информация о погибших и пострадавших не поступала

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на территории АО "Институт прикладной физики" в новосибирском Академгородке. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Советского района.

"Горит складское помещение, пожарные справляются", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Площадь возгорания уточняется. Как отметили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, предварительная площадь возгорания в четырехэтажном кирпичном складе - 50 кв. м. В течение 5 минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова.

Институт прикладной физики (АО ИПФ) - научно-производственная организация в Новосибирске, занимающаяся разработкой и производством оборудования для гражданских и военных нужд.