По какой статье ведется розыск, в базе МВД не указывается

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Абубакр Хикматов, Алохимхон Беков и участвовавший в подготовке террористов Мухаммадрахим Файзов значатся в базе розыска МВД РФ.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе при вводе соответствующих запросов с данными Хикматова, Бекова и Файзова, которые включены Росфинмониторингом в список террористов.

По какой статье ведется розыск, в базе МВД не указывается.

Как сообщили ранее в СК РФ, непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан из Средней Азии, часть из которых проходят под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск. Именно эти лица завербовали четверых исполнителей теракта: Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду. Они же организовали их обучение за границей.