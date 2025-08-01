Площадь возгорания составила 550 кв. м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в Балашихе, начавшийся накануне, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в подмосковной Балашихе полностью потушен", - говорится в сообщении.

В пятиэтажном доме в Балашихе 31 июля произошел пожар в квартире на последнем этаже. Огонь перешел на кровлю дома, площадь возгорания составила 550 кв. м.

При пожаре один из жильцов и сотрудник ГКУ "Мособлпожспас" погибли. Из дома эвакуировали 90 человек, для них открыли пункт временного размещения.