Он самостоятельно обратился в Красногвардейскую ЦРБ, где ему диагностировали осколочное ранение ноги, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате детонации украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в селе Малобыково Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Малобыково Красногвардейского района ранен мирный житель. Мужчина пострадал в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта", - сообщил он.

По информации главы региона, пострадавший самостоятельно обратился в Красногвардейскую ЦРБ, где ему диагностировали осколочное ранение ноги. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

"Информация о последствиях атаки уточняется", - добавил Гладков.