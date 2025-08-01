Деньги были выплачены 708 работникам одной из строительных компаний в Нижневартовске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Долг по зарплате в размере более 88 млн рублей выплачен 708 работникам одной из строительных компаний в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Нижневартовска в ходе проверки установила, что перед 708 работниками общества с ограниченной ответственностью "Строительно-сервисная компания" образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 88 млн рублей. Прокурор города внес представление руководителю организации, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате задолженность по зарплате погашена", - сказано в сообщении.

Кроме того, по постановлению прокуратуры руководитель организации признан виновным по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа.