В Туве площадь лесных пожаров за сутки выросло более чем в два раза

В республике действует 23 лесных пожара, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Туве за сутки выросла более, чем в два раза и составила 1, 9 тыс. га. В республике действует 23 лесных пожара, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

"По данным на первую половину дня 1 августа в Туве действует 23 лесных пожара на общей площади 1979 га. Пожары действуют на территории пяти лесничеств", - сообщили в министерстве. По данным на утро 31 июля в Туве действовало 24 пожара на площади около 900 га.

Главная причина роста числа пожаров в Туве - сухие грозы. По данным Среднесибирского УГМС, в республике установилась жаркая погода, местами столбик термометра показывает до плюс 38 градусов. В регионе действует высокий 4 класс пожарной опасности. На помощь в борьбе с пожарами в Туве из федерального резерва было направлено 266 человек, также были переброшены дополнительно два вертолета Ми-8 МТВ-1.