1 августа, 09:34
Крушение самолета под Вашингтоном

WP: авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января

Он не предупредил экипаж пассажирского самолета компании American Airlines о быстром приближении вертолета Black Hawk американских сухопутных войск, сообщила газета со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США назвало причиной авиакатастрофы в Вашингтоне 29 января, унесшей жизни 67 человек, возможную ошибку авиадиспетчера. Он не предупредил экипаж пассажирского самолета компании American Airlines о быстром приближении вертолета Black Hawk американских сухопутных войск, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на FAA.

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По словам представителя управления Ника Фуллера, из диспетчерской башни должны были предупредить авиалайнер о траектории движения Black Hawk перед крушением. Авиадиспетчер обязан был сообщить экипажу самолета, что вертолет использует визуальное эшелонирование и что "цели, вероятно, сойдутся", заявил Фуллер на слушаниях в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB), расследующем причины авиакатастрофы.

Согласно информации главы NTSB Дженнифер Хоменди, диспетчер, отвечавший за управление полетами вертолета и авиалайнера, контактировал с 21 различным воздушным судном в течение 10 минут до столкновения вертолета и самолета над рекой Потомак. Сам авиадиспетчер сказал следователям совета, что почувствовал себя "перегруженным" примерно за 15 минут до крушения. По данным FAA, ежечасно в столичном аэропорту взлетали и приземлялись 79 самолетов. 

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