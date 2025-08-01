Установлено, что гражданин инициативно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ посредством Telegram-канала, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, собиравшего для ВСУ данные об объектах противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены, - отметили в ЦОС. - По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер".

"Задержанный дал признательные показания", - добавили в ФСБ.

Установлено, что гражданин инициативно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ посредством Telegram-канала, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных.

В отношении него следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Судом он заключен под стражу.

ФСБ в очередной раз напомнила, что спецслужбы Украины не прекращают активную работу в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения молодежи, в том числе несовершеннолетних, в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. "Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp [для общения] с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.