В Иркутске осудили 18 участников банды за организацию сети интим-заведений

Они в соцсетях предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к незаконной деятельности, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от 2,5 до 12,5 года лишения свободы 18 участников преступной группы по делу об организации в Иркутске сети заведений по оказанию интим-услуг. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

"В Иркутской области к лишению свободы осуждены участники преступного сообщества, осуществлявшие организацию и вовлечение в занятие проституцией. <…> Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 12,5 года с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов", - говорится в сообщении.

По информации областной прокуратуры, подсудимые признаны виновными по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. "б", "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация (участие) занятия проституцией), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По информации ГУ МВД по Иркутской области, преступная группа была создана в 2015 году. Ее участники в социальных сетях предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к незаконной деятельности. Анкеты девушек размещались в интернете, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться от деятельности организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний. Деятельность банды пресекли в 2019 году.

Как сообщал ТАСС, в декабре 2024 года был вынесен приговор лидеру преступного сообщества. Он получил 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима. В 2021 году к 5,5 и 7 годам лишения свободы были осуждены два подельника, которые заключили досудебные соглашения.