СБУ обвиняет бывшего главу департамента Минобороны в растрате имущества в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бывший глава одного из департаментов Минобороны Украины обвиняется в растрате 1 млрд гривен ($24 млн) из госбюджета при закупке продуктов питания для ВСУ. Об этом сообщила Служба безопасности страны (СБУ).

"Военная контрразведка и следственные Службы безопасности при содействии министра обороны разоблачили растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта - декабря 2022 года", - говорится в телеграм-канале СБУ.

По материалам дела, чиновник весной 2022 года заключил договор с частной компанией о закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставках для ВСУ. При этом стоимость продуктов была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221% от изначальной суммы.

СБУ обвиняет бывшего главу департамента Минобороны в растрате имущества в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Следствие также устанавливает других участников коррупционной схемы.

Украинское Минобороны не раз оказывалось в центре крупных коррупционных скандалов. В частности, топ-чиновники оборонного ведомства, производители вооружения и сотрудники различных фирм поставляли бракованное вооружение и продукты питания для военных с огромной наценкой. Наиболее резонансный скандал касался хищения $18 млн и покушения на растрату еще около $19 млн. Скандал стоил должностей заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко. В сентябре 2023 года был уволен министр обороны Алексей Резников. 4 июля украинские СМИ сообщали об обысках у Резникова. Согласно их информации, обыски были связаны с делом о закупке продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах. В конце июля суд заочно арестовал владелицу компаний-поставщиков, которая участвовала в хищении госсредств по этому громкому делу.