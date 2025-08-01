Потерпевший в течение нескольких дней посещал отделения банков и обналичивал свои сбережения, после чего через установленное ему мошенниками приложение переводил деньги по указанным реквизитам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве, который вместе с соучастниками похитил у жителя Москвы почти 5 млн рублей под предлогом замены домофонов в подъезде. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратился 46-летний житель Москвы, который сообщил, что стал жертвой дистанционного мошенничества. "По предварительной информации, мужчине позвонила незнакомка, предупредила о скорой замене домофона в подъезде и попросила продиктовать код из сообщения, направленного ему на телефон. После этого гражданину начали звонить под видом работников правоохранительных органов", - сказал Васенин.

Звонившие заявили, что его персональными данными завладели злоумышленники и от его имени финансируют противоправную деятельность, за что мужчина будет привлечен к уголовной ответственности. Во избежание наказания аферисты убедили москвича в необходимости задекларировать сбережения. Потерпевший в течение нескольких дней посещал отделения банков и обналичивал свои сбережения, после чего через установленное ему мошенниками приложение переводил деньги по указанным реквизитам. Также во дворе своего дома на Дубнинской улице он передал почти 2 млн рублей наличными приехавшему курьеру.

"После очередного звонка аферистов с просьбой о передаче накоплений мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился к полицейским. Общий ущерб составил почти 5 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Бескудниковскому району задержали одного из подозреваемых - 34-летнего жителя столицы", - добавил начальник пресс-службы. По версии следствия, задержанный координировал действия звонивших потерпевшему злоумышленников, а также через удаленный доступ установил потерпевшему мобильное приложение для перевода денег. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество"). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Организаторы и соучастники преступления устанавливаются.