Сильные дожди со шквалистым ветром привели к отключению электричества в ряде населенных пунктов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Сильные дожди со шквалистым ветром привели к отключению электричества в ряде населенных пунктов Псковской области, без электроснабжения остаются более 12 тыс. жителей региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"По Псковской области прошли сильные ливни, грозы с градом и шквалистым ветром. Как следствие - массовое отключение электроснабжения. <...> Без света остаются более 12 тысяч человек. Псковский филиал "Россети Северо-Запад" переведен на особый режим работы", - написал губернатор.

Сегодня по области вновь ожидаются грозы, ливни и ветер с порывами до 20 метров в секунду. "Все службы работают в режиме повышенной готовности", - добавил Ведерников.