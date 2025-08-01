На территории республики 31 действующий лесной пожар, в том числе связанные с деятельностью гроз общей площадью свыше 1 176 га

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Площадь действующих лесных пожаров на территории Карелии увеличилась до 1 176 га, что примерно на 20% больше, чем было днем ранее (977 га). Об этом сообщили в группе Олонецкого центрального лесничества во "ВКонтакте".

"По состоянию на 08:00 мск 1 августа на территории республики 31 действующий лесной пожар, в том числе связанные с деятельностью гроз общей площадью свыше 1 176 га, шесть локализованы", - сказано в сообщении.

Самые большие лесные пожары в республике действуют в Лоухском (369 га и 83 га) и Муезерском районах (244 га, 187 га, 113 га). За сутки в республике удалось потушить девять лесных пожаров.

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации, в Муезерском и Лоухском районах действует запрет на посещение лесов. Ранее власти республики сообщали, что угрозы населенным пунктам нет.