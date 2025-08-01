Они получают необходимую помощь, сообщили в Минздраве региона

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших во время обвала скалы в санатории Кисловодска оценивается как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Все стабильны, получают необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

Обвал скально-грунтовой породы произошел в санатории "Москва" на площади приблизительно 60 кв. м во вторник, 29 июля. Расстояние до ближайшего здания (процедурный корпус) составляет около 20 метров. Пострадали два человека, которые на данный момент находятся в Кисловодской больнице. Их состояние оценили как средней степени тяжести.