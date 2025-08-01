Камчатский банк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от землетрясения

Страховые компании "Сбера" произведут выплаты в упрощенном порядке, а банк окажет необходимую помощь заемщикам, сообщается на сайте краевого правительства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. "Сбер" объявил о мерах поддержки для жителей Камчатского края и Курильских островов, пострадавших в результате землетрясения 30 июля. Страховые компании банка произведут выплаты в упрощенном порядке, а банк окажет необходимую помощь заемщикам, сообщается на сайте краевого правительства.

"Клиентам, которым необходима помощь, банк проведет реструктуризацию кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, а выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредитов, суммы задолженности и необходимого объема и сроков поддержки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все обращения клиентов, пострадавших от землетрясения, обрабатываются в приоритетном и упрощенном порядке.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.