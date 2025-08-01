На Украине сотрудники ТЦК насильно доставили в военкомат 65-летнего пенсионера

Мужчина решил обратиться в полицию, однако дело не возбудили

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области Украины избили и насильно доставили в военкомат 65-летнего пенсионера. Об этом сообщила украинская "Судебно-юридическая газета".

По ее данным, еще 20 марта нынешнего года пенсионер по возвращении домой столкнулся с патрулем ТЦК, который попросил у него военно-учетные документы, однако у мужчины их при себе не оказалось. Он попросил вызвать полицию для проверки его личности, но вместо полицейских прибыли дополнительные сотрудники ТЦК. Разговор не сложился, мужчина был избит, погружен в автомобиль и доставлен в военкомат. В нем он содержался до выяснения личности. Впоследствии он вернулся домой, где ему стало плохо, после чего обратился больницу, в которой ему поставили шесть диагнозов, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и травму шейного отдела позвоночника.

После мужчина решил обратиться в полицию, однако дело не было возбуждено. Затем он обратился в местную прокуратуру, где его перенаправили в другую, в которой было отказано в содействии. Он также попытался подать в суд жалобу на бездействие сотрудников полиции, однако она была отклонена.

В настоящее время мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. До апреля 2024 года мобилизации подлежали мужчины от 27 до 60 лет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами избежать мобилизации.