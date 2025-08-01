Он получил восемь лет колонии общего режима за повреждения оборудования на перегоне Куйбышевской железной дороги

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Ульяновский областной суд приговорил мужчину к восьми годам колонии общего режима за поджог релейных шкафов на перегоне Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Ульяновской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Местный житель признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Суд установил, что в июле 2023 года с целью повреждения объектов транспортной инфраструктуры на перегоне станций Ульяновск - Лаишевка Куйбышевской железной дороги он совершил поджог двух релейных и двух батарейных шкафов. В результате объекты были уничтожены.

Кроме того, в июне 2023 года фигурант планировал осуществить поджоги других объектов железнодорожного транспорта. По независящим от него обстоятельствам мужчина не смог довести их до конца.

В сообщении пресс-службы управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по региону говорится, что мужчина 2006 года рождения действовал по указанию представителя спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Преступная деятельность фигуранта была пресечена УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с линейным отделом Министерства внутренних дел России на транспорте и Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в июле 2023 года.