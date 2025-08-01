При пожаре один из жильцов и сотрудник ГКУ "Мособлпожспас" погибли

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем послужило причиной пожара в пятиэтажном жилом доме в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

В пятиэтажном доме в Балашихе 31 июля произошел пожар в квартире на последнем этаже. Огонь перешел на кровлю дома, площадь возгорания составила 550 кв. м. При пожаре один из жильцов и сотрудник ГКУ "Мособлпожспас" погибли. Возбуждено уголовное дело.