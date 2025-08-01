Ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирске вынес приговор мужчине за публичные призывы к деятельности против безопасности государства. Ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Испытывающий чувство неприятия к проводимой ВС РФ специальной военной операции, мужчина размещал в публичных интернет-сообществах комментарии, направленные на оправдание терроризма, а также содержащие призывы к оказанию финансовой помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности России.

"Приговором суда [он] признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в интернете на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.