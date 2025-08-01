На Алтае обнаружили тело туриста из Омска, утонувшего 22 июля

Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тело жителя Омска, которого 22 июля в Чемальском районе Республике Алтай унесло течением, обнаружено в реке Катунь. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В Чемальском районе в реке Катунь обнаружено тело мужчины. Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам. Личность погибшего установлена", - говорится в сообщении.

Ранее в главке сообщили, что 22 июля житель Омска попал в водоворот в устье реки Эдиган в 3 км от Ороктойского моста. После этого, со слов очевидцев, его унесло в Катунь.