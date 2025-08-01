Ранены двое мужчин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли удары по легковым автомобилям в двух приграничных селах Белгородской области. В результате атак пострадали два мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Нечаевка Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он, добавив, что транспортное средство повреждено.

По информации главы региона еще один беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Смородино Грайворонского округа, мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода.