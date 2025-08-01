Машинист применил торможение, однако столкновения избежать не удалось, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Архангельск - Котлас на переезде в Архангельской области, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 1 августа 2025 года водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №372 сообщением Архангельск - Котлас. Машинист применил торможение, однако столкновения избежать не удалось. Задержка поезда составила 18 минут", - указано в сообщении. О пострадавших не сообщается.

Заместитель котласского транспортного прокурора Василий Кекляк на месте происшествия координирует работу правоохранительных органов и выясняет обстоятельства ДТП. Котласская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.