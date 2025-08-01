Один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 129 беспилотников и 49 боеприпасов нанесли удары по 11 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, поселок Шамино, села Архангельское, Бершаково, Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакованы 21 беспилотником, 10 из которых сбиты и подавлены. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. За день ранены 4 мирных жителя", - написал он, добавив, что в округе повреждены один грузовой и 4 легковых автомобиля, а также частный дом.

По информации главы региона по территории Белгородского района выпущено 20 беспилотников, в селе Никольское пострадали 6 мирных жителей, повреждены 16 квартир в 3 многоквартирных домах, 8 автомобилей и частный дом. По Красногвардейскому району выпущено 5 беспилотников, пострадал мирный житель.

В Краснояружском районе по 8 населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и 13 беспилотников, ранения получили два мирных жителя, повреждены частный дом и 5 автомобилей. Валуйский и Грайворонский округа атакованы с применением 33 беспилотников и 16 боеприпасов, повреждены 9 частных домов и 5 автомобиля.

В Волоконовском и Ракитянском районе атакам с применением 23 беспилотников подверглись 6 населенных пунктов, в результате повреждены 10 автомобилей, частный дом и трактор. По Новооскольскому округу выпущено 4 беспилотника.

Над Алексеевским и Старооскольским округами системами ПВО сбиты 10 беспилотников, пострадавших и повреждений нет.