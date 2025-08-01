При взлете произошло разрушение конструкции, сообщили в прокуратуре

КИРОВ, 1 августа. /ТАСС/. Житель Кировской области пытался совершить полет на самодельном летательном аппарате вертолетного типа. При взлете произошло разрушение конструкции, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 31 июля 2025 года в дневное время в Омутнинском районе Кировской области 88-летний местный житель пытался совершить полет на самодельном летательном аппарате вертолетного типа. При взлете произошло саморазрушение незарегистрированного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в Омутнинскую районную больницу. "Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, позже мужчина умер в больнице.

Как сообщают СМИ, погибшим оказался кировский авиамоделист и конструктор Владимир Трапезников. В общей сложности он сконструировал пять самолетов.