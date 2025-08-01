Экс-начальник учреждения системы УМВД Новгородской области обвиняется во взятке

Вину в совершении преступления он признал полностью, сообщили в прокуратуре

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Бывший начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Новгородской области" обвиняется во взятке в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

"Прокуратура Новгородской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Новгородской области". Он обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - указано в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2024 года на основании решения, которое принял обвиняемый, его подчиненным были выданы премии из средств экономии по фонду оплаты труда. Часть денег они передали своему руководителю в виде взяток на общую сумму свыше 1 млн рублей, чтобы к ним не применяли возможные меры дисциплинарной ответственности, а в дальнейшем включали в списки премируемых.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.