При досмотре фуры внутри груза были обнаружены 478 упаковок, указали в Государственной таможенной службе республики

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Азербайджанские таможенники предотвратили попытку провезти из Ирана в Россию транзитом через территорию страны более 150 кг марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы республики.

По данным ведомства, наркотики были выявлены сотрудниками Астаринского таможенного управления в транспортном средстве, перевозившем из Ирана в РФ салат латук.

"При досмотре фуры внутри груза были обнаружены 478 упаковок с марихуаной общим весом 152 кг 295 граммов", - говорится в сообщении. Ведется расследование.