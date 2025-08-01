Приставы конфисковали часы экс-замглавы Пскова Грацкого

Он был осужден по делу о получении взятки в особо крупном размере

ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Псковские судебные приставы конфисковали швейцарские часы Tissot стоимостью более 50 тыс. рублей, принадлежащие бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому, осужденному по уголовному делу за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Псковской области.

"Псковские судебные приставы исполнили решение суда в отношении бывшего заместителя главы администрации города Александра Грацкого, осужденного за получение взяток в особо крупном размере. В рамках возбужденного исполнительного производства переданы в доход государства наручные часы марки Tissot, признанные предметом коррупционного преступления", - отмечается в сообщении.

Грацкий был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и пункта "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) за покровительство подрядным организациям при исполнении муниципальных контрактов. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, штрафу в размере 5,7 млн рублей и конфискации имущества. Врио начальника Псковского районного отделения судебных приставов Екатерина Исакова конфисковала имущество и провела весь необходимый комплекс исполнительных действий.

"Именно эти часы, стоимостью свыше 50 тыс. рублей, были вручены чиновнику в числе других подарков за благоприятное содействие при приемке работ. Суд признал их частью незаконного вознаграждения и постановил обратить в доход государства", - говорится в сообщении.

В мае прошлого года ТАСС сообщал о том, что сотрудники правоохранительных органов выявили новый, третий, эпизод с получением взятки Грацким. Он находился под стражей по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. В 2022 году чиновник получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 млн рублей в качестве взятки "за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства Пскова муниципальным контрактам". Позже следователи сообщили о втором эпизоде в деле фигуранта, по версии следствия, он получил массажное кресло за 400 тыс. рублей в обмен на беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам.