Еще 11 получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 1 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, 11 получили ранения в Херсонской области результате атак Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима погиб один человек, еще 11 пострадали. <...> В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель. В Великих Копанях дрон ВСУ протаранил торговые помещения. Перед тем как нанести удар по рынку, враг обстрелял пожарную станцию, чтобы парализовать работу МЧС", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что из-за обстрелов ВСУ без электроснабжения временно оставались Раденск, Пролетарка и часть Великих Копаней. "Всего 2,5 тыс. человек [оставались без света]. Электроснабжение восстановлено. Зафиксировано 11 пожаров на территории Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов. Все очаги потушены", - сказал Сальдо.

По информации главы области украинские военные также обстреляли Новую Каховку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку.

Ранее Сальдо сообщал, что в селе Великие Копани в результате удара по торговым павильонам со стороны ВСУ пострадали шесть человек. Их доставили в больницу в Алешках.