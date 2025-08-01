В республиканском управлении СК сообщили, что женщина заключена под стражу до 30 сентября

МАГАС, 1 августа. /ТАСС/. Магасский районный суд Ингушетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу должностному лицу министерства образования и науки региона по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в республиканском управлении СК.

"Сегодня Магасским районным судом Республики Ингушетия по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года. В ближайшее время следствие планирует предъявить ей обвинение в совершении инкриминируемых деяний", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, женщина была задержана по подозрению в совершении хищения бюджетных денежных средств, выделенных на выплату компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ. Путем подделки договоров и актов выполненных работ на счета подставных лиц были перечислено более 10,7 млн рублей. В рамках уголовного дела в Минобрнауки республики прошли обыски.