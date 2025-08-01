По словам адвоката политика Горана Бубича, суд полностью отклонил апелляцию стороны защиты

БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении президента Республики Сербской (РС, энтитет БиГ) Милорада Додика. Об этом заявил Радио и телевидению РС адвокат политика Горан Бубич.

По словам Бубича, суд полностью отклонил апелляцию стороны защиты и подтвердил приговор Додику первой инстанции в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования главой Республики Сербской решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.

Как сообщает Радио и телевидение Республики Сербской, Додик обратится к жителям энтитета по поводу вердикта суда в 13:00 (14:00 мск).

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН, руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

Суд Боснии и Герцеговины в феврале приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений Шмидта. Позднее Центральный аппарат Интерпола принял решение не выдавать международный ордер на арест руководителей Республики Сербской в рамках инициированного Сараево запроса.