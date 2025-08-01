Уточнение суммы до 485,1 млн руб. произведено с учетом проведения работ по ликвидации последствий по апрель включительно

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство "Морспасслужбы" об увеличении исковых требований до 485,1 млн рублей по гражданскому спору с владельцами, торгово-чартерным фрахтователем и страховщиками потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", уточнение суммы произведено с учетом проведения работ по ликвидации последствий по апрель включительно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее предварительная сумма заявленных требований составляла порядка 314,5 млн рублей, сообщалось, что сумма требований будет увеличиваться, так как работы продолжаются. Истец ходатайствовал перед судом об увеличении требований к ответчикам до 485,1 млн рублей с учетом проведения работ ликвидации последствий крушения по апрель включительно.

"Ходатайство об уточнении исковых требований рассмотрено и удовлетворено", - огласила судья.

В ходе судебного заседания представитель истца уточнил, что речь идет о солидарном взыскании с судовладельцев, торгово-чартерного фрахтователя, а также страховых компаний с учетом их привлечения к делу в качестве соответчиков. Представители страховщиков высказали возражения относительно солидарного взыскания.

Кроме того, представители страховых компаний "ВСК" и "Абсолютстрахование" заявили ходатайство о создании фондов об ограничении ответственности судовладельцев на 533 млн рублей за каждый из танкеров на основании Кодекса торгового мореплавания и Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. В судебном заседании объявлен перерыв до 8 августа.

"Морспасслужба" через суд пытается взыскать компенсацию за проведение работ по ликвидации последствий от крушения танкеров. Ответчиками по иску проходят компании "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212"), "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и "Волгатранснефть" (владелец "Волгонефть-239"), а также две страховые компании: ВСК" и "Абсолютстрахование". Ранее судовладельцы и торгово-чартерный фрахтователь уже ходатайствовали о создании двух фондов ограничения ответственности судовладельцев, однако судом им было отказано.