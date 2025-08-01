Там ВСУ готовили военных к высадке десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 1 августа. /ТАСС/. Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по базе в Очакове, где ВСУ готовили военных к высадке десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".

"На этой неделе наши военные нанесли удары высокоточным оружием и вывели из строя ту базу, на которой готовились боевики для заброски на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Тут что еще примечательно, что все больше и больше военнослужащих ВСУ - это уже не украинские военнослужащие. Все больше и больше наемников, которые приезжают и таким вот образом восполняют нехватку в украинской армии", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что попытки ВСУ забросить десант на эти косы безуспешны.